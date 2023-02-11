С детства за Динамо: Усик посетил матч киевлян и получил в подарок футболку

Украинский чемпион наблюдал за товарищеской игрой "бело-синих" на сборах в Турции.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO та IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил контрольный матч Динамо на тренировочном сборе в Турции.

Киевская команда в товарищеском поединке с македонским Силексом одержала разгромную победу со счетом 4:0, а прославленный боксер присутствовал на трибунах во время игры.

В перерыве матча Усик встретился с президентом Динамо Игорем Суркисом, от которого получил в подарок игровую футболку "бело-синих".

Как утверждает официальный сайт Динамо, в разговоре с главой киевского клуба боксер признался, что является давним болельщиком "бело-синих" - еще с детства, когда попал на стадион на футбольный матч, и презент ему пришелся по душе.

Во втором тайме Усик наблюдал за игрой в компании динамовцев - в частности, с травмированным вратарем Георгием Бущаном.

Отметим, ранее Усик назвал тройку любимых футболистов.