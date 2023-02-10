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Динамо продало бразильца по цене Цыганкова – журналист

Витиньо останется в Бразилии.
Динамо продало бразильца по цене Цыганкова – журналист

Вингер киевского Динамо Витиньо не вернется в клуб по аренде в Атлетико Паранаэнсе.

Как сообщает бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар, футболист переберется в другой бразильский клуб – Ред Булл Брагантино.

Интересно также, что киевляне должны получить за своего игрока пять миллионов евро, столько же, сколько за Виктора Цыганкова заплатила Жирона[[/link_local]] в прошлом месяце.

В 2023 году Витиньо за Атлетико провел пять матчей (из восьми) и отметился в них тремя результативными передачами. За всю свою карьеру в Динамо он сыграл всего 13 поединков (трижды в Лиге чемпионов), в которых забил три мяча.

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