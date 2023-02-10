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BGV Winter Cup: расписание и результаты турнира

Три украинских и одна эстонская команды разыграют трофей в товарищеском турнире.
BGV Winter Cup: расписание и результаты турнира

10 февраля в Турции начался перенесенный из-за страшного землетрясения BGV Winter Cup 2023, в котором силами померяются представители УПЛ - Ворскла и Верес, лидер Первой лиги Полесье и клуб Высшей лиги Эстонии Левадия.

Команды сыграют по кругу между собой, победа принесет три очка, ничья - одно. Также в случае ничьей команды разыграют по пенальти 1 дополнительное очко.

Результаты і календарь матчей Winter Cup

  • 10.02 Полесье  - Верес - 3:3 (4:3 по пенальти)
  • 10.02 Ворскла - Левадия
  • 14.02 Полесье - Левадия
  • 15.02 Ворскла - Верес
  • 17.02 Верес - Левадия
  • 18.02 Полесье - Ворскла

Все матчи будут начинаться в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Winter Cup стало Полесье.

Кроме того ФК Полесье вместе с благотворительным фондом BGV анонсировали на время турнира благотворительный сбор. Все собранные деньги будут удвоены, и на них закупят квадрокоптеров для разведчиков Житомирщины.

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