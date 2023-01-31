По примеру Динамо: Шахтер отыгрался в матче с Лудогорцем и вырвал ничью
"Горняки" смогли в концовке обеспечить приемлимый результат.
В рамках очередного матча зимнего сбора в Турции Шахтер встретиля с болгарским Лудогорцем.
Соперник украинцев долго не задержался с тем, чтобы открыть счет и уже на 27 Тьяго минуте огорчил "горняков".
Практически сразу Лудогорец и удвоил свое преимущество усилиями Нонато.
Впрочем, после перерыва донецкой команде удалось перевернуть игру и в концовке встречи Лассина Траоре и Артем Бондаренко "вытащили" ничью.
Стоит отметить, что сегодня в контрольном поединке между Динамо и Аустрией Лустенау события развивались схожим образом.
Шахтер - Лудогорец 2:2.
Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90 - Тьяго, 27, Нонато, 29.
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