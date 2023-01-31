Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут
Динамо согласовало переход украинца в клуб из Англии.
Защитник сборной Украины и Динамо Илья Забарный перейдет в Борнмут.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, английский клуб заплатит за 20-летнего игрока 27 миллионов евро.
Ожидается, что стороны подпишут контракт на пять лет.
Done Deal! Ilya #Zabarnyi to #Bournemouth from #DinamoKyiv for €27M. 5-years contract. #transfers #AFCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2023
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Борнмут идет на 18-м месте.
В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: