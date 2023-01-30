Черноморец усилился словенским легионером
"Моряки" подписали 24-летнего защитника.
Одесский Черноморец усилил линию защиты словенским легионером.
"Моряки" подписали 24-летнего Луку Гучека. Трансфер обошелся украинцам бесплатно.
Гучек начинал карьеру в молодежке Бетиса, но затем вернулся на родину, где выступал сперва за Домжале, а затем за Радомлье.
В составе Радомлье центрбэк провел 35 матча в минувшем сезоне. На его счету один забитый мяч.
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