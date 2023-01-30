Черноморец усилился словенским легионером

"Моряки" подписали 24-летнего защитника.

Одесский Черноморец усилил линию защиты словенским легионером.

"Моряки" подписали 24-летнего Луку Гучека. Трансфер обошелся украинцам бесплатно.

Гучек начинал карьеру в молодежке Бетиса, но затем вернулся на родину, где выступал сперва за Домжале, а затем за Радомлье.

В составе Радомлье центрбэк провел 35 матча в минувшем сезоне. На его счету один забитый мяч.

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