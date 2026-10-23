Страх и извинения: Дубинчак о столкновении с Петряком на поле

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Футболист Динамо Владислав Дубинчак выразил свои чувства по поводу инцидента с Иваном Петряком в ходе матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (3:1).



В завершении первого тайма во время борьбы за мяч произошло столкновение головами между игроками, в результате которого Петряк, полузащитник Кудривки, потерял сознание на поле и был госпитализирован.

Слова Дубинчака приводит официальный сайт Динамо, ссылаясь на УПЛ ТВ:

Очень испугался в тот момент. Прежде всего хочу извиниться перед семьей Ивана. Для родных очень страшно видеть такое. После этого момента я немного выключился из игры, потому что было морально тяжело. Насколько я понимаю, с Иваном все хорошо. Обязательно поеду к нему в больницу, чтобы пообщаться и извиниться. Надеюсь, никто никогда не будет сталкиваться с подобными эпизодами.

После контакта я на мгновение потерял сознание и приземлился на газон. Потом услышал крик Ивана, быстро развернулся и пришел в сознание. Впоследствии появилась небольшая шишка, но во время игры чувствовал себя нормально.