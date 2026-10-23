Колос одерживает победу над Вересом, несмотря на воздушные тревоги
В пятницу, 23 октября, в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Колос в гостях у Вереса одержал победу со счетом 2:0. Матч проходил под руководством тренера Колоса Руслана Костышина и был несколько раз прерван из-за воздушных тревог.
Первый гол на 14-й минуте забил Антон Салабай, перекинув мяч головой в ближний угол после углового. Вратарь Вереса Валентин Горох не успел отразить удар, и мяч остановился уже за линией ворот. Во втором тайме Колос удвоил свой счет благодаря Луке Станковскому, который на 53-й минуте успешно завершил прорыв после паса от Салабая.
Воздушные тревоги несколько раз прерывали матч. Вначале был отложен его старт, а затем игрокам пришлось долго ждать возобновления игры после перерыва.
После этого матча Колос с 11 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, а Верес с девятью очками находится на десятом месте.
Статистика матча 10-го тура чемпионата Украины между Вересом и Колосом
Верес - Колос - 0:2
Голы: Салабай, 14, Станковский, 53
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 5 - 3
Фолы: 11 - 13
Составы команд:
Верес: Горох - Стамулис (Протасевич, 60), Ципот, Вовченко, Смиян - Гонсалвеш (Баия, 75), Чечер (Волли, 61), Харатин, Шарай (Хохашвили, 83) - Ян, Помба (Александров, 46).
Колос: Пахолюк - Савчук, Козик, Бурда, Рухадзе - Демченко, Хрипчук (Гагнидзе, 69), Станковский (Кане, 79) - Касалла (Ррапай, 78), Ндукве (Тахири, 69), Салабай.
Предупреждения: Волли - Хрипчук.