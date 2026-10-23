Колос одерживает победу над Вересом, несмотря на воздушные тревоги

Колос одерживает победу над Вересом в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги, несмотря на воздушные тревоги.

В пятницу, 23 октября, в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги Колос в гостях у Вереса одержал победу со счетом 2:0. Матч проходил под руководством тренера Колоса Руслана Костышина и был несколько раз прерван из-за воздушных тревог.



Первый гол на 14-й минуте забил Антон Салабай, перекинув мяч головой в ближний угол после углового. Вратарь Вереса Валентин Горох не успел отразить удар, и мяч остановился уже за линией ворот. Во втором тайме Колос удвоил свой счет благодаря Луке Станковскому, который на 53-й минуте успешно завершил прорыв после паса от Салабая.



Воздушные тревоги несколько раз прерывали матч. Вначале был отложен его старт, а затем игрокам пришлось долго ждать возобновления игры после перерыва.



После этого матча Колос с 11 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, а Верес с девятью очками находится на десятом месте.



Статистика матча 10-го тура чемпионата Украины между Вересом и Колосом



Верес - Колос - 0:2



Голы: Салабай, 14, Станковский, 53



Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 5 - 3

Фолы: 11 - 13



Составы команд:



Верес: Горох - Стамулис (Протасевич, 60), Ципот, Вовченко, Смиян - Гонсалвеш (Баия, 75), Чечер (Волли, 61), Харатин, Шарай (Хохашвили, 83) - Ян, Помба (Александров, 46).



Колос: Пахолюк - Савчук, Козик, Бурда, Рухадзе - Демченко, Хрипчук (Гагнидзе, 69), Станковский (Кане, 79) - Касалла (Ррапай, 78), Ндукве (Тахири, 69), Салабай.



Предупреждения: Волли - Хрипчук.