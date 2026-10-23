Полузащитник Кудривки Петряк восстановился и в сознании после столкновения на поле

Полузащитник Кудривки Иван Петряк восстановился и в сознании после столкновения в матче против Динамо. Теперь он находится под медицинским наблюдением.

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Президент футбольного клуба Кудривка Роман Солодаренко подтвердил восстановление сознания у Ивана Петряка, полузащитника команды, после инцидента во время матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Динамо.



Во время игры 32-летний Петряк столкнулся головами с Владиславом Дубинчаком, игроком Динамо, и упал на поле, не сумев самостоятельно подняться. Медицинская бригада оказала ему первую помощь на поле и затем перевезла в больницу на скорой.

Солодаренко цитирует Tribuna.com:

Мы с ним связывались. Он в больнице, с ним один из наших врачей. Иван пришел в сознание. Сейчас повторно проводят осмотр. Думаю, через час-полтора сделают снимки и будет точно известно, что с ним. В машине скорой помощи вместе с ним ехали четыре врача. Есть повреждение костной части черепа. Более точно можно будет сказать, когда сделают непосредственно снимок. Поэтому ждем. Все мы переживаем - от президента до администратора. Все в ожидании того, что сейчас скажут о состоянии его здоровья.

Стоит отметить, что матч между Динамо и Кудривкой завершился со счетом 3:1 в пользу киевской команды.