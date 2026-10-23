Динамо одерживает победу над Кудривкой на стадионе Лобановского: 3:1

Динамо обыграло Кудривку на киевском стадионе, забив три гола против одного.

Матч на киевском стадионе, носящем имя Валерия Лобановского, завершился со счетом 3:1.



Открытие счета произошло на 28-й минуте, когда Богдан Векляк, защитник команды гостей, не смог правильно перехватить мяч после подачи с правого фланга от Алексея Сыча и, оставив не у дел вратаря Антона Яшкова, забил автогол.



В начале второго тайма преимущество Динамо увеличилось. На 47-й минуте Николай Михайленко совершил мощный удар за пределами штрафной зоны, забив второй гол после передачи от Назара Волошина.



На 67-й минуте Кудривка сократила отставание в счете. После подачи от Константина Бычека полузащитник гостей Кая Макоссо точно ударил по воротам Георгия Бущана.



Заключительный гол был забит на 79-й минуте, когда Динамо забило третий гол. Александр Пихаленок, только что вышедший на замену, сделал дальний удар, с которым вратарь Кудривки Яшков не смог справиться.



Итоговый счет игры: Динамо - Кудривка - 3:1



Голы: Векляк, 28 (автогол), Михайленко, 47, Пихаленок, 79 - Макоссо, 67.



Следует добавить, что после первого тайма футболист Кудривки Петряк был доставлен в больницу. Позже стало известно, что он пришел в себя.