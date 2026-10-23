Автогол Векляка привел Динамо вперед в матче против Кудровки: 1:0

Неудачный маневр защитника Кудровки привел к автоголу, обеспечив Динамо преимущество в матче со счетом 1:0.

Несмотря на многократные попытки киевляне долго не могли прорвать оборонительные рубежи соперника, два раза ударив по брусу ворот.



Однако, неудачный маневр защитника Кудровки стал на руку хозяевам поля.



Векляк случайно отправил мяч за спину своего голкипера Яшкова, забив автогол.





Таким образом, Динамо получило преимущество в матче против Кудровки со счетом 1:0.



Матч все еще идет.