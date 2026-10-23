Жесткое столкновение на футбольном поле: Петряк госпитализирован
Петряк получил травму в столкновении с Дубинчаком и был госпитализирован.
Во время первого тайма матча произошло столкновение между Петряком и защитником Динамо Владиславом Дубинчаком, в результате которого они ударились головами.
Несмотря на произошедшее, Дубинчаку удалось продолжить участие в матче.
Петряк был вынужден обратиться за медицинской помощью. Сотрудники медицинской службы и игроки обеих команд помогли его унести с поля на носилках и сразу же отправили в больницу.
На текущий момент информация о характере полученной Петряком травмы и его состоянии здоровья отсутствует.
Стоит отметить, что автогол Векляка помог команде Динамо вырваться вперед.
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