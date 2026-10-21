Третье поражение подряд: Шахтер U19 не смог противостоять Интеру U19

Шахтер U19 потерпел третье поражение подряд в турнире, уступив Интеру U19 со счетом 2:0.

Под руководством Алексея Белика команда Шахтер U19 уступила миланскому Интеру U19. Итальянцы одержали победу со счетом 2:0. Авторами голов стали Ален Вукай, забивший на первой добавленной минуте первого тайма, и Кристиан Каррара, отличившийся на 75-й минуте матча.



За свою эмоциональность во время игры тренер Шахтера Алексей Белик получил две желтые карточки.



Это третье поражение подряд для молодых "горняков" в данном турнире. Ранее они уступили ПСВ U19 (0:1) и АЕК U19 (1:2). Так, после трех туров команда не смогла заработать ни одного балла.



В следующем туре, запланированном на 3 ноября, Шахтер U19 будет принимать на своем поле Спортинг U19.