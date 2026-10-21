Ротань и Краснопир: лучшие в 9-м туре УПЛ после победы над Динамо
Руслан Ротань и Игорь Краснопир из Полесья признаны лучшим тренером и игроком девятого тура УПЛ соответственно.
Украинская Премьер-лига (УПЛ) после завершения девятого тура национального чемпионата назвала лучших тренера и игрока.
Как сообщается на официальном сайте УПЛ, Руслан Ротань, главный тренер Полесья, был удостоен звания лучшего тренера. Его команда показала отличную игру, обыграв Динамо со счетом 3:1, несмотря на то, что с пятой минуты они играли в меньшинстве и даже отставали по счету.
Лучшим футболистом тура был признан Игорь Краснопир, нападающий Полесья, который забил три гола в матче против Динамо.
Кроме того, был представлен символический состав девятого тура УПЛ.
Источник: УПЛ
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