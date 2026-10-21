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Ротань и Краснопир: лучшие в 9-м туре УПЛ после победы над Динамо

Руслан Ротань и Игорь Краснопир из Полесья признаны лучшим тренером и игроком девятого тура УПЛ соответственно.
Ротань и Краснопир: лучшие в 9-м туре УПЛ после победы над Динамо
Руслан Ротань / ФК Полесье

Украинская Премьер-лига (УПЛ) после завершения девятого тура национального чемпионата назвала лучших тренера и игрока.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, Руслан Ротань, главный тренер Полесья, был удостоен звания лучшего тренера. Его команда показала отличную игру, обыграв Динамо со счетом 3:1, несмотря на то, что с пятой минуты они играли в меньшинстве и даже отставали по счету.

Лучшим футболистом тура был признан Игорь Краснопир, нападающий Полесья, который забил три гола в матче против Динамо.

Кроме того, был представлен символический состав девятого тура УПЛ.


Источник: УПЛ

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