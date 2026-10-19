Усик: Полесье может победить даже вдесятером!

Усик выразил уверенность в победе Полесья над Динамо, даже после удаления одного из игроков его команды.

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и первый вице-президент футбольного клуба Полесье Александр Усик поделился своими впечатлениями от победы над Динамо (3:1) в девятом туре украинской Премьер-лиги.



Усик был уверен в успешном выступлении житомирской команды, несмотря на то, что они играли в меньшинстве.



"После удаления игрока записал в заметках, что Полесье победит даже вдесятером. Ну что за волки, взяли и сделали! 3:1", - написал Усик в своем Telegram-канале.





Отметим, что после игры с Полесьем главный тренер Динамо Игорь Костюк был освобожден от выполнения своих обязанностей.