Харьков продолжает победную серию: сенсационное преодоление Левого Берега со счетом 2:1

Харьков одерживает победу над Левым Берегом со счетом 2:1, продолжая свою победную серию в чемпионате.

Матч открылся быстрым голом от гостевой команды, когда Владислав Волошин на 3-й минуте воспользовался промахом Артема Шабанова после передачи от Ильи Соколова и отправил мяч в дальний угол ворот.



На 13-й минуте игра была временно остановлена из-за воздушной тревоги. Когда тревога была отменена, команды вернулись на поле, и Харьков начал постепенно набирать преимущество.



На 36-й минуте Батон Забергджа сравнял счет, забив гол после передачи от Ивана Калюжного.





Во втором тайме вратарь команды из Киева несколько раз предотвращал голы, особенно после атак Рамика Гаджиева и Ивана Калюжного. Но на 63-й минуте хозяева вышли вперед: Илья Крупский сделал передачу в штрафную на Гаджиева, который забил мяч в дальний угол.



На 80-й минуте игра была снова приостановлена из-за воздушной тревоги. После возобновления игры команда Левый Берег попыталась усилить давление, но не смогла сравнять счет.



Харьков одержал победу в матче со счетом 2:1 и продолжил свою победную серию в чемпионате.



Харьков против Левого Берега - 2:1 (1:1)



Голы: Забергджа, 36, Гаджиев, 63 - Волошин, 3.



Напомним, что ранее Карпаты в заключительные моменты матча сумели избежать поражения от Эпицентра.