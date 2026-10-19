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Потеря в украинском футболе: не стало Степана Селменского

Селменский судил матчи высшей лиги и занимался спортивной журналистикой, включая редактирование газеты Спорт тайм и ведение футбольной программы Час футболу.
Потеря в украинском футболе: не стало Степана Селменского
Степан Селменский

В начале 90-х годов Степан Селменский стал одним из первых украинских ассистентов арбитра, которым был присвоен статус ФИФА.

Он участвовал в матчах высшей лиги украинского чемпионата и международных встречах, в том числе в играх с участием национальных команд и ведущих европейских футбольных клубов.

Помимо судейства, Селменский также занимался спортивной журналистикой, был редактором газеты Спорт тайм и участвовал в создании и ведении футбольной программы Час футболу.

Он долгое время был членом исполнительного комитета Закарпатской ассоциации футбола и координировал спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось о смерти бывшего футболиста национальной команды Украины Романа Максимюка в ходе военных действий.

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