Потеря в украинском футболе: не стало Степана Селменского
Селменский судил матчи высшей лиги и занимался спортивной журналистикой, включая редактирование газеты Спорт тайм и ведение футбольной программы Час футболу.
В начале 90-х годов Степан Селменский стал одним из первых украинских ассистентов арбитра, которым был присвоен статус ФИФА.
Он участвовал в матчах высшей лиги украинского чемпионата и международных встречах, в том числе в играх с участием национальных команд и ведущих европейских футбольных клубов.
Помимо судейства, Селменский также занимался спортивной журналистикой, был редактором газеты Спорт тайм и участвовал в создании и ведении футбольной программы Час футболу.
Он долгое время был членом исполнительного комитета Закарпатской ассоциации футбола и координировал спортивные мероприятия.
Ранее сообщалось о смерти бывшего футболиста национальной команды Украины Романа Максимюка в ходе военных действий.
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