Потеря в украинском футболе: не стало Степана Селменского

Селменский судил матчи высшей лиги и занимался спортивной журналистикой, включая редактирование газеты Спорт тайм и ведение футбольной программы Час футболу.

В начале 90-х годов Степан Селменский стал одним из первых украинских ассистентов арбитра, которым был присвоен статус ФИФА.



Он участвовал в матчах высшей лиги украинского чемпионата и международных встречах, в том числе в играх с участием национальных команд и ведущих европейских футбольных клубов.



Помимо судейства, Селменский также занимался спортивной журналистикой, был редактором газеты Спорт тайм и участвовал в создании и ведении футбольной программы Час футболу.



Он долгое время был членом исполнительного комитета Закарпатской ассоциации футбола и координировал спортивные мероприятия.



Ранее сообщалось о смерти бывшего футболиста национальной команды Украины Романа Максимюка в ходе военных действий.