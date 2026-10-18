Ярмоленко: Поражение Динамо от Полесья - стимул к улучшению

Ярмоленко признает недостаточную форму Динамо и обещает исправления после неожиданного поражения от Полесья.

Андрей Ярмоленко, нападающий Динамо, выразил свое мнение о матче с Полесьем.



Стоит отметить, что киевская команда неожиданно уступила, хотя большую часть времени преимущество было на их стороне.



Ярмоленко после поражения признал, что результат матча был предсказуем. Он заявил, что текущая форма Динамо не соответствует их обычному уровню и это необходимо исправить.



"Считаю, что сегодня все было закономерно. Одна команда хотела победить, а другая, возможно, тоже стремилась к этому, но не смогла найти ключи к обороне Полесья. Поэтому считаю, что результат справедливый, а победа Полесья - заслуженная, поздравляю их.

Думаю, это поражение должно стать для нас определенным толчком. Нужно быть честными с собой и с болельщиками: сейчас мы находимся не на том уровне, на котором должны быть".



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