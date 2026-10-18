Карпаты оставили Эпицентр без победы благодаря позднему голу

Карпаты и Эпицентр завершили матч вничью, счет 2:2, после напряженной борьбы и нескольких спорных моментов.

В воскресенье, 18 октября, футбольная команда Карпаты принимала на своем поле команду Эпицентр.



Карпаты сразу же проявили активность, но быстро пропустили гол от Эпицентра в результате контратаки. Первый гол в матче на счету Козака.



Тем не менее, радость Эпицентра оказалась недолгой, так как через 20 минут Лях сумел сравнять счет. Однако перед перерывом Эпицентр снова вышел вперед благодаря мощному удару Рохаса.



Карпаты смогли снова выровнять счет, но гол был отменен VAR, и команды ушли на перерыв с преимуществом Эпицентра.



Во втором тайме Карпаты активно атаковали, создавая несколько хороших моментов, но удалось спасти матч только в последние минуты благодаря Алькайну.



Статистика 9-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Эпицентром выглядит так:

Карпаты - Эпицентр 2:2

Голы: Лях, 36, Алькайн, 90+4 - Козак, 15, Рохас, 39

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 9 - 6

Угловые: 7 - 1

Карпаты: Мисак - Калеро (Мирошниченко, 68), Бабогло, Педрозу, Лях (Иглесиас Лоис, 46) - Моха - Алькайн Мичелена, Чачуа, Виейра Кардозу (Карабин, 78), Вантух - Сери (Дедов, 69)

Эпицентр: Федотов (Билык, 46) - Репай, Мороз (Григоращук, 70), Кош Монтанья, Климец - Запорожец (Липовуз, 83) - Сидун (Бендера, 54), Ващенко, Миронюк, Козак (Нене, 69) - Рохас Москера