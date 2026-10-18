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Тренер Динамо Костюк уходит после поражения от Полесья

После поражения от Полесьюя президент Динамо принял решение об увольнении Костюка.
Тренер Динамо Костюк уходит после поражения от Полесья
Игорь Костюк / fcdynamo.kiev.ua

Динамо официально заявило об уходе Игоря Костюка с должности главного тренера.

Стоит отметить, что в последнем матче, несмотря на численное превосходство, киевская команда уступила Полесью.

После этого президент клуба Игорь Суркис принял решение об увольнении Костюка.

Напомним, что под руководством Костюка Динамо заняло четвертую строчку в прошлом сезоне и на данный момент находится на третьем месте в чемпионате. К тому же, команда была выбита из еврокубков на этапе квалификации.

Всего под руководством Костюка команда сыграла 36 матчей, из которых 23 завершились победой, десять - поражением, а три матча закончились вничью.

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