Тренер Динамо Костюк уходит после поражения от Полесья

После поражения от Полесьюя президент Динамо принял решение об увольнении Костюка.

Динамо официально заявило об уходе Игоря Костюка с должности главного тренера.



Стоит отметить, что в последнем матче, несмотря на численное превосходство, киевская команда уступила Полесью.



После этого президент клуба Игорь Суркис принял решение об увольнении Костюка.



Напомним, что под руководством Костюка Динамо заняло четвертую строчку в прошлом сезоне и на данный момент находится на третьем месте в чемпионате. К тому же, команда была выбита из еврокубков на этапе квалификации.



Всего под руководством Костюка команда сыграла 36 матчей, из которых 23 завершились победой, десять - поражением, а три матча закончились вничью.