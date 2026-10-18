Полесье в меньшинстве обыграло Динамо: героем матча стал Краснопир

Полесье одерживает победу над Динамо, несмотря на численный убыток с начала матча.

18 октября в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги на своем стадионе Полесье встречалось с Динамо.



В начале матча команда из Житомира оказалась в численном убытке, когда пришлось заменить вратаря. Однако, несмотря на это, Полесье победило со счетом 3:1, благодаря трем голам Игоря Краснопира, который стал звездой матча.



Один из решающих моментов игры случился на третьей минуте, когда вратарь Полесья Олег Кудрик был удален за игру рукой за пределами штрафной. Это привело к необходимости ранней перестройки состава команды, включая замену вратаря.

ФК Динамо Киев

Несмотря на численное преимущество, Динамо смогло забить первый гол только на 19-й минуте. Однако, через семь минут Полесье выровняло счет благодаря голу Краснопира.



Во втором тайме, несмотря на то, что играло в меньшинстве, Полесье забило два гола, оба авторства Краснопира, и выиграло матч.



После этой победы, Полесье занимает второе место в турнирной таблице УПЛ с 22 очками, отставая от лидера Шахтера на два балла. Динамо находится на третьем месте с 16 очками.



Статистика матча Полесье - Динамо 3:1

Полесье - Динамо 3:1

Голы: Краснопир, 26, 68 (пен.), 76 - Михавко, 19

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 7 - 16

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 7 - 7

Фолы: 11 - 9

Полесья: Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Андриевский (Бабенко, 60), Араухо, Брагару (Крушинский, 60) - Андраде (Красничи, 8), Краснопир (Гайдучик, 80), Велетень (Волынец, 8).

Динамо: Нещерет - Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак - Рубчинский (Михайленко, 83), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 59) - Волошин (Ярмоленко, 70), Пономаренко, Кабаев (Ба, 59).

Предупреждения: Майсурадзе, Араухо, Михайличенко - Дубинчак, Рубчинский, Нещерет.

Удаление: Кудрик, 5 (прямая красная).