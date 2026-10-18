ЛНЗ доминирует над Кривбассом: воздушная тревога не мешает победе 3:0

ЛНЗ одерживает уверенную победу над Кривбассом со счетом 0:3 в 9-м туре чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 18-го октября, футбольная команда Кривбасс на своем домашнем стадионе встретилась с командой ЛНЗ.



Первый гол в матче был забит на седьмой минуте игры Царой, игроком гостевой команды. Несмотря на то, что ЛНЗ имела шансы увеличить свой счет до окончания первого тайма, хозяева удержались.



Во втором тайме ЛНЗ продолжала контролировать игру, но следующий гол был забит только ближе к финальному свистку. На 71-й минуте Дэвид, вышедший на замену, сделал голевую передачу Ндиаге. После этого матч был приостановлен на полтора часа из-за воздушной тревоги.



После возобновления игры, ЛНЗ без труда забила третий гол, укрепив свое лестничное преимущество.



Статистика 9-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и ЛНЗ:

Кривбасс - ЛНЗ 0:3

Голы: Цара, 7, Ндиага, 70, Дэвид, 85

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 3 - 13

Кривбасс: Кемкин - Машаду, Виливальд, Джимми, Борхес - Я. Шевченко, Пидгурский (Джовани, 46), Нави - Лин (Ривас, 46), Сатчвелл (Мулик, 77), Каменский (Сек, 66).

ЛНЗ: Ледвий - Роман, Горин, Слюбик, Драмбаев, Кузик (Дэвид, 58) - Якубу (Тлумак, 87), Дидык, Таллес (Твердохлеб, 70) - Ндиага (Доник, 87), Цара (Г. Пасич, 69).