Кудривка доминирует на поле: победа над Буковиной со счетом 4:1

Команда Кудривка одержала победу над Буковиной со счетом 4:1 на футбольном поле Авангард в Ровно.

Игра на футбольном поле Авангард в Ровно завершилась со счетом 4:1.



Через всего четыре минуты после старта матча Денис Свитюха открыл счет, успешно поразив ворота соперника. На 16-й минуте Артур Думанюк усилил преимущество своего коллектива, забив пенальти.



Во второй половине игры Иван Петряк, получив передачу от Раймонда Овусу, поднял счет до 3:0.





На 57-й минуте Виталий Дахновский уменьшил отставание команды Буковина, забив пенальти.



Тем не менее, на 79-й минуте, Овусу воспользовался промахом в защите гостей и установил итоговый счет матча - 4:1.



Кудривка против Буковины - 4:1



Авторы голов: Свитюха (4 мин), Думанюк (16 мин, пенальти), Петряк (50 мин), Овусу (79 мин) - Дахновский (57 мин, пенальти).



Предупреждения получили: Семенов (58 мин), Векляк (60 мин), Вечурко (72 мин).



Судья матча: Сергей Задиран.



Отметим, что Заря победила Черноморец в матче УПЛ, который проходил в туманных условиях.