Заря одерживает победу над Черноморцем в туманном матче Премьер-лиги

Заря обыграла Черноморец в рамках девятого раунда украинской Премьер-лиги, забив два гола против одного у соперника.

В субботу, 17 октября, в рамках девятого раунда украинской Премьер-лиги футбольная команда Заря принимала на своем стадионе команду Черноморец.



Матч происходил в Киеве в условиях густого тумана, и в конечном итоге команда под руководством Виктора Скрипника одержала победу, забив два гола против одного у соперника.



Первый гол в матче был забит Максимом Бойко, представляющим Зарю. На 27-й минуте игры он успешно перехватил отскок мяча и отправил его в правый нижний угол ворот.



Однако Черноморец сумел отыграться в дополнительное время первого тайма. Кристиан Мба головой перебросил мяч в ворота после углового, поданного с правого фланга Виталием Фарасеенко.



Во втором тайме обе команды имели шансы забить еще один гол, но в конце концов второй гол забила Заря. На 89-й минуте Владлен Юрченко сделал подачу со штрафного, а Богдан Кушниренко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку.



После этого матча Заря, набрав 14 очков, занимает шестую позицию в турнирной таблице УПЛ, а Черноморец с пятью баллами располагается на 14-й строчке.



Статистика матча Заря - Черноморец девятого тура чемпионата Украины



Заря - Черноморец 2:1



Голы: Бойко, 27, Кушниренко, 89 - Мба, 45+3



Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 11 - 2

Фолы: 12 - 7



Составы команд:



Заря: Сапутин - Пердута, Кушниренко, Кравец, Мачелюк - Дришлюк (Попара, 57), Бойко (Башич, 88) - Саллиеу (Юрченко, 57), Нестеренко (Горбач, 88), Елавич (Глущенко, 71) - Будкивский.



Черноморец: Аниагбосо - Мельниченко, Джарджу, Фарина, Пушкарев - Робакидзе, Хобе (Курко, 90+3) - Попов (Хома, 73), Авагимян (Клец, 77), Фарасеенко (Алефиренко, 46) - Мба.



Предупреждения: Пердута, Попара, Кравец - Хобе, Джарджу.