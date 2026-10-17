Заря одерживает победу над Черноморцем в туманном матче Премьер-лиги
В субботу, 17 октября, в рамках девятого раунда украинской Премьер-лиги футбольная команда Заря принимала на своем стадионе команду Черноморец.
Матч происходил в Киеве в условиях густого тумана, и в конечном итоге команда под руководством Виктора Скрипника одержала победу, забив два гола против одного у соперника.
Первый гол в матче был забит Максимом Бойко, представляющим Зарю. На 27-й минуте игры он успешно перехватил отскок мяча и отправил его в правый нижний угол ворот.
Однако Черноморец сумел отыграться в дополнительное время первого тайма. Кристиан Мба головой перебросил мяч в ворота после углового, поданного с правого фланга Виталием Фарасеенко.
Во втором тайме обе команды имели шансы забить еще один гол, но в конце концов второй гол забила Заря. На 89-й минуте Владлен Юрченко сделал подачу со штрафного, а Богдан Кушниренко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку.
После этого матча Заря, набрав 14 очков, занимает шестую позицию в турнирной таблице УПЛ, а Черноморец с пятью баллами располагается на 14-й строчке.
Статистика матча Заря - Черноморец девятого тура чемпионата Украины
Заря - Черноморец 2:1
Голы: Бойко, 27, Кушниренко, 89 - Мба, 45+3
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 11 - 2
Фолы: 12 - 7
Составы команд:
Заря: Сапутин - Пердута, Кушниренко, Кравец, Мачелюк - Дришлюк (Попара, 57), Бойко (Башич, 88) - Саллиеу (Юрченко, 57), Нестеренко (Горбач, 88), Елавич (Глущенко, 71) - Будкивский.
Черноморец: Аниагбосо - Мельниченко, Джарджу, Фарина, Пушкарев - Робакидзе, Хобе (Курко, 90+3) - Попов (Хома, 73), Авагимян (Клец, 77), Фарасеенко (Алефиренко, 46) - Мба.
Предупреждения: Пердута, Попара, Кравец - Хобе, Джарджу.