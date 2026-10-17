Бывший футболист и воин: Роман Максимюк погиб на поле боя

Подтверждена смерть Романа Максимюка, бывшего футболиста и участника военных действий против российских оккупационных войск.

Экс-футболист украинских клубов Волынь, Днепр, Динамо и бывший участник национальной команды Украины Роман Максимюк пал на поле боя против российских оккупационных войск.



Смерть бывшего спортсмена, который до этого был числен в пропавших без вести, подтвердила его жена Вера Максимюк на своей странице в Facebook. Уверенность в его смерти пришла после проведения ДНК-анализа.

Вдова погибшего воина заявила:

Чуда не произошло. Год надежды, ожидания, молитв и веры… Год, в течение которого мы жили между небом и землей, хватались за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали.

Максимюк стал военнослужащим Вооруженных сил Украины осенью 2022 года, добровольно вступив в ряды Сил обороны. Он служил в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде ВСУ, выполняя обязанности наводчика. С 30 января 2025 года Максимюк был числен в пропавших без вести после выполнения боевого задания.В прошлом году, во время товарищеского матча с Канадой, украинская национальная команда вышла на поле с кителем Максимюка и игровой футболкой Волыни.

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В течение своей спортивной карьеры Максимюк выступал за Прикарпатье, ЦСКА, Динамо, Днепр, Волынь, Черноморец и другие команды. Он также участвовал в российских и казахских чемпионатах. В составе Динамо он стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в сезоне-1999/2000, а с Днепром он завоевал бронзовые медали.С 1998 по 2002 год Максимюк провел пять матчей за национальную сборную Украины.