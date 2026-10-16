Оболонь прерывает серию поражений: тренер отмечает важность победы над Вересом

Победа над Вересом стала первой для Оболони в этом сезоне УПЛ, прервав серию из восьми матчей без побед.

В интервью УПЛ ТВ, после того как его команда обыграла Верес со счетом 2:0 в девятом туре УПЛ, главный тренер подчеркнул важность этого достижения.

Антоненко сказал:

Мы очень ждали этой победы. Все понимали, насколько она нужна - ребятам, всей команде - для положительного толчка и уверенности. Мы всегда работаем на результат, но где-то получается, а где-то нет.

Он отметил, что домашний матч дал дополнительный стимул игрокам. Он также поблагодарил соперника за борьбу, подчеркнув, что в этот день Оболонь заслужила все три очка.Антоненко прокомментировал свой гол в матче любительской лиги, где он помог команде ЦСКА из Киева обыграть АФК Патриот со счетом 3:2, забив победный гол на 79-й минуте.

Тренер рассказал:

Ребята тоже видели этот гол. Подкалывали меня немного. Я им говорю: “Я даже в 47 лет могу забить, а вы - нет!” Это хороший позитив для ребят, такие вещи разряжают атмосферу.

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