Оболонь прерывает серию поражений: тренер отмечает важность победы над Вересом
Победа над Вересом стала первой для Оболони в этом сезоне УПЛ, прервав серию из восьми матчей без побед.
В интервью УПЛ ТВ, после того как его команда обыграла Верес со счетом 2:0 в девятом туре УПЛ, главный тренер подчеркнул важность этого достижения.
Антоненко сказал:
Мы очень ждали этой победы. Все понимали, насколько она нужна - ребятам, всей команде - для положительного толчка и уверенности. Мы всегда работаем на результат, но где-то получается, а где-то нет.
Он отметил, что домашний матч дал дополнительный стимул игрокам. Он также поблагодарил соперника за борьбу, подчеркнув, что в этот день Оболонь заслужила все три очка.
Антоненко прокомментировал свой гол в матче любительской лиги, где он помог команде ЦСКА из Киева обыграть АФК Патриот со счетом 3:2, забив победный гол на 79-й минуте.
Тренер рассказал:
Ребята тоже видели этот гол. Подкалывали меня немного. Я им говорю: “Я даже в 47 лет могу забить, а вы - нет!” Это хороший позитив для ребят, такие вещи разряжают атмосферу.
Победа над Вересом стала для Оболони первой в этом сезоне УПЛ. Это также помогло команде из Киева прервать серию из восьми матчей без побед.
Напомним, что Шахтер превзошел европейские команды по необычному показателю.
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