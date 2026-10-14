Вратарь Динамо и тренер Буковины - лучшие в восьмом раунде УПЛ

Вратарь Динамо Георгий Бущан и тренер Буковины Сергей Шищенко признаны лучшими в восьмом раунде УПЛ.

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По итогам восьмого раунда чемпионата украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучшего игрока и тренера.



Как сообщается на официальном сайте УПЛ, вратарь Динамо Георгий Бущан был признан лучшим футболистом. Бущан, который сыграл ключевую роль в победном матче киевлян против Карпат (1:0), отличился тем, что это его четвертый подряд сухой матч за "бело-синих", в котором он не пропустил ни одного гола с момента своего возвращения в клуб из Киева.



Тренер Буковины Сергей Шищенко получил звание лучшего тренера. Его команда сыграла вничью с Полесьем (2:2), одним из лидеров чемпионата.



Также был представлен символический состав восьмого тура УПЛ.





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