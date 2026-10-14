Экс-игрок сборной Украины Лисицкий возглавил футбольный клуб
Бывший член национальной футбольной команды Украины Лисицкий назначен на должность спортивного директора футбольного клуба.
Лисицкий посвятил более восьми лет своей профессиональной деятельности Колосу, сначала в роли игрока, а затем в административной должности. Клуб рассчитывает, что его управленческий опыт и знание внутренних механизмов помогут команде достичь новых успехов.
В сентябре 2025 года Лисицкий заявил о своем уходе из Колоса. По его словам, вице-президент клуба Виталий Шалимов сообщил ему о решении уволить его после поражения команды Александрии. Вместе с Лисицким клуб покинули спортивный и генеральный директора, а также тренерский штаб.
Примерно спустя два месяца после ухода Лисицкому предложили вернуться в клуб, но стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Теперь же сотрудничество восстановлено.
Во время своей игровой карьеры Лисицкий выступал за такие украинские клубы, как Динамо Киев, Черноморец, Днепр, Кривбасс и другие. Он сыграл пять матчей за национальную сборную Украины.
Стоит отметить, что экс-футболист Кудривки рассказал о финансовых трудностях клуба.