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Экс-игрок сборной Украины Лисицкий возглавил футбольный клуб

Лисицкий возвращается в Колос: новые надежды на успех команды.
Экс-игрок сборной Украины Лисицкий возглавил футбольный клуб
Виталий Лисицкий / ФК Колос Ковалевка

Бывший член национальной футбольной команды Украины Лисицкий назначен на должность спортивного директора футбольного клуба.

Лисицкий посвятил более восьми лет своей профессиональной деятельности Колосу, сначала в роли игрока, а затем в административной должности. Клуб рассчитывает, что его управленческий опыт и знание внутренних механизмов помогут команде достичь новых успехов.

В сентябре 2025 года Лисицкий заявил о своем уходе из Колоса. По его словам, вице-президент клуба Виталий Шалимов сообщил ему о решении уволить его после поражения команды Александрии. Вместе с Лисицким клуб покинули спортивный и генеральный директора, а также тренерский штаб.

Примерно спустя два месяца после ухода Лисицкому предложили вернуться в клуб, но стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Теперь же сотрудничество восстановлено.

Во время своей игровой карьеры Лисицкий выступал за такие украинские клубы, как Динамо Киев, Черноморец, Днепр, Кривбасс и другие. Он сыграл пять матчей за национальную сборную Украины.

Стоит отметить, что экс-футболист Кудривки рассказал о финансовых трудностях клуба.

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