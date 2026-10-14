Экс-игрок сборной Украины Лисицкий возглавил футбольный клуб

Лисицкий возвращается в Колос: новые надежды на успех команды.

Бывший член национальной футбольной команды Украины Лисицкий назначен на должность спортивного директора футбольного клуба.



Лисицкий посвятил более восьми лет своей профессиональной деятельности Колосу, сначала в роли игрока, а затем в административной должности. Клуб рассчитывает, что его управленческий опыт и знание внутренних механизмов помогут команде достичь новых успехов.



В сентябре 2025 года Лисицкий заявил о своем уходе из Колоса. По его словам, вице-президент клуба Виталий Шалимов сообщил ему о решении уволить его после поражения команды Александрии. Вместе с Лисицким клуб покинули спортивный и генеральный директора, а также тренерский штаб.



Примерно спустя два месяца после ухода Лисицкому предложили вернуться в клуб, но стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Теперь же сотрудничество восстановлено.



Во время своей игровой карьеры Лисицкий выступал за такие украинские клубы, как Динамо Киев, Черноморец, Днепр, Кривбасс и другие. Он сыграл пять матчей за национальную сборную Украины.



Стоит отметить, что экс-футболист Кудривки рассказал о финансовых трудностях клуба.