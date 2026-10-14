Задержки зарплат до 4 месяцев: шокирующие откровения экс-игрока футбольного клуба

Игроки команды вынуждены были обращаться в микрофинансовые организации и использовать кредитные карты для покрытия повседневных расходов, заявил Легостаев.

Легостаев раскрыл информацию о постоянных задержках в выплате зарплат во время его пребывания в команде, которые могли продолжаться до четырех месяцев. Игроки неоднократно получали обещания от руководства о погашении долгов, но ситуация не улучшалась на протяжении долгого периода.



"Вся команда вместе с тренерским штабом сидела исключительно на кредитках. Выживать в таких условиях нереально", - рассказал Легостаев в интервью Украинскому футболу.



Экс-игрок утверждает, что некоторым футболистам приходилось обращаться в микрофинансовые организации для покрытия повседневных расходов. Он также утверждал, что президент клуба Роман Солодаренко нерегулярно выдавал деньги.



Легостаев признал, что финансовые проблемы стали одной из причин его ухода из команды. В определенный момент, по его словам, игроки столкнулись с трудностями в оплате аренды жилья и покупке продуктов.



Игроки рассматривали возможность бойкота перед переходными матчами с Агробизнесом. Однако команда решила выйти на поле, стремясь сохранить свое место в Украинской Премьер-лиге.



По словам Легостаева, руководство просило игроков не делиться информацией о задолженностях в общественном пространстве. После окончания сезона часть долгов была погашена, но премии за текущий и предыдущий сезоны, а также некоторые зарплатные выплаты, по его словам, остались без выплаты.



В июле 2026 года Легостаев покинул Кудривку и продолжил свою карьеру в Виктории. За время игры за клуб он участвовал в 65 матчах во всех турнирах.



Напомним, что недавно стало известно о том, что Шахтер отказался отпускать Арду Турана в сборную Турции.