Украинки на шаг от ЧМ-2027: победа над Словакией в женском футболе

Украинки одержали победу над Словакией, обеспечив себе место в финале отбора на ЧМ-2027 по футболу среди женщин.

Украинская женская команда по футболу успешно преодолела этап отбора и продвинулась к финальной стадии квалификации на чемпионат мира 2027 года.



Важно подчеркнуть, что украинские футболистки столкнулись с командой из Словакии. В первой встрече украинки победили со счетом 3:1.



Второй матч был более трудным, однако украинки уже имели преимущество в два гола.



Вероника Андрухив оформила единственный гол в матче, забив его в конце первого тайма.



В результате, учитывая оба матча, Украина опередила Словакию, и теперь их от участия в ЧМ-2027 разделяет всего один раунд.



Квалификационный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 2027 года. Реванш



Украина - Словакия - 1:0 (4:1 по итогам двух матчей)

Гол: Андрухив, 45