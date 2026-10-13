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Украинки на шаг от ЧМ-2027: победа над Словакией в женском футболе

Украинки одержали победу над Словакией, обеспечив себе место в финале отбора на ЧМ-2027 по футболу среди женщин.
Украинки на шаг от ЧМ-2027: победа над Словакией в женском футболе
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

Украинская женская команда по футболу успешно преодолела этап отбора и продвинулась к финальной стадии квалификации на чемпионат мира 2027 года.

Важно подчеркнуть, что украинские футболистки столкнулись с командой из Словакии. В первой встрече украинки победили со счетом 3:1.

Второй матч был более трудным, однако украинки уже имели преимущество в два гола.

Вероника Андрухив оформила единственный гол в матче, забив его в конце первого тайма.

В результате, учитывая оба матча, Украина опередила Словакию, и теперь их от участия в ЧМ-2027 разделяет всего один раунд.

Квалификационный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 2027 года. Реванш

Украина - Словакия - 1:0 (4:1 по итогам двух матчей)
Гол: Андрухив, 45

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