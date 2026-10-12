Турецкая футбольная федерация ведет переговоры о назначении главного тренера Шахтера

Турецкая футбольная федерация рассматривает кандидатуру 39-летнего Турана, нынешнего тренера Шахтера, на пост главного тренера сборной Турции.

После ухода Винченцо Монтеллы с поста главного тренера сборной Турции по футболу Турецкая футбольная федерация начала искать его преемника. Как сообщает издание Karar, одним из главных кандидатов на эту должность является 39-летний Туран, который возглавляет Шахтер с мая 2025 года.



Согласно публикации, представители TFF уже связались с донецким футбольным клубом, чтобы обсудить возможность назначения Турана на пост главного тренера. Однако руководство Шахтера, довольное работой Турана, не проявило готовности отпустить его. Источник утверждает, что переговоры продолжаются.



Контракт Турана с украинским клубом истекает в летний период 2027 года. Официальные заявления от Шахтера о переговорах с турецкой федерацией еще не поступали.



Тем временем, появились сообщения о том, что Реал намерен продлить контракт с Куртуа.