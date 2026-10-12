Буковина и Полесье разошлись миром в ожесточенном матче Премьер-лиги

Полесье упустило победу над Буковиной, несмотря на раннее преимущество, но смогло сравнять счет в последние минуты игры.

В воскресенье, 11 октября, на домашнем стадионе футбольного клуба Буковина прошел матч восьмого тура украинской Премьер-лиги против команды Полесье. Игра закончилась ничьей 2:2, благодаря успешно реализованному пенальти командой Полесье в заключительные минуты матча.



Максим Брагару из Полесья открыл счет в матче на 18-й минуте, когда его удар с линии штрафной отразился от защитника и перелетел через вратаря, в результате чего мяч оказался в воротах Буковины. На 35-й минуте игра была временно приостановлена из-за воздушной тревоги.

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После возобновления игры через полтора часа Буковина быстро отыгралась. Виталий Дахновский забил гол на 44-й минуте, получив мяч в штрафной зоне соперника и успешно поразив ворота Полесья. В начале второго тайма Андрей Бусько принес Буковине ведение, забив гол после углового и навеса с фланга.Однако, в дополнительное время Полесье смогло добиться ничьей, забив пенальти, который успешно реализовал Владислав Велетень.На текущий момент Полесье с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, в то время как Буковина находится на десятой позиции, имея в своем активе восемь баллов.

Буковина - Полесье 2:2

Голы: Дахновский, 44, Бусько, 56 - Брагару, 18, Велетень, 90+2 (пен.)

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 3 - 9

Угловые: 2 - 8

Фолы: 7 - 12

Буковина: Пеньков - Бусько (Одинака, 79), Приймак, Карась, Стасюк - Задерака (Кравчук, 65), Витенчук, Груша (Танковский, 73) - Ильин, Кожушко (Дадашов, 65), Дахновский (Мор, 73).

Полесья: Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Кравченко (Крушинский, 78) - Эмерллаху (Шепелев, 66), Бабенко (Араухо, 84), Федор (Велетень, 46) - Брагару, Гайдучик, Назаренко (Краснопир, 66)

Предупреждения: Приймак, Дахновский, Кожушко, Груша, Карась, Танковский, Пеньков - Эмерллаху, Майсурадзе, Бабенко.