ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой в напряженном матче Украинской Премьер-лиги

ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой со счетом 2:1 в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги прошел матч между ЛНЗ и Кудривкой.



Таллес Бренер открыл счет в пользу ЛНЗ на девятой минуте игры. Но на 37-й минуте команда хозяев оказалась в численном недостатке после того, как Артур Рябов был удален с поля.



Второй гол в ворота Кудривки на 48-й минуте забил Геннадий Пасич.



Кудривка ответила голом на 68-й минуте. После подачи Ивана Петряка в штрафную зону, Николай Вечурко головой переправил мяч в центр, где Реймонд Овусу отправил его в ворота хозяев.



Итоговый счет матча ЛНЗ против Кудривки составил 2:1.



Голы: Таллес Бренер (9 минута), Геннадий Пасич (48 минута) - Реймонд Овусу (68 минута).

Удаление: Артур Рябов (ЛНЗ, 37 минута).



В тот же день команда Динамо также одержала победу над Карпатами, но с минимальным преимуществом.