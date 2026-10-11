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ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой в напряженном матче Украинской Премьер-лиги

ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой со счетом 2:1 в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.
ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой в напряженном матче Украинской Премьер-лиги
ЛНЗ - Кудривка / Facebook

В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги прошел матч между ЛНЗ и Кудривкой.

Таллес Бренер открыл счет в пользу ЛНЗ на девятой минуте игры. Но на 37-й минуте команда хозяев оказалась в численном недостатке после того, как Артур Рябов был удален с поля.

Второй гол в ворота Кудривки на 48-й минуте забил Геннадий Пасич.

Кудривка ответила голом на 68-й минуте. После подачи Ивана Петряка в штрафную зону, Николай Вечурко головой переправил мяч в центр, где Реймонд Овусу отправил его в ворота хозяев.

Итоговый счет матча ЛНЗ против Кудривки составил 2:1.

Голы: Таллес Бренер (9 минута), Геннадий Пасич (48 минута) - Реймонд Овусу (68 минута).
Удаление: Артур Рябов (ЛНЗ, 37 минута).

В тот же день команда Динамо также одержала победу над Карпатами, но с минимальным преимуществом.

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