ЛНЗ одерживает победу над Кудривкой в напряженном матче Украинской Премьер-лиги
В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги прошел матч между ЛНЗ и Кудривкой.
Таллес Бренер открыл счет в пользу ЛНЗ на девятой минуте игры. Но на 37-й минуте команда хозяев оказалась в численном недостатке после того, как Артур Рябов был удален с поля.
Второй гол в ворота Кудривки на 48-й минуте забил Геннадий Пасич.
Кудривка ответила голом на 68-й минуте. После подачи Ивана Петряка в штрафную зону, Николай Вечурко головой переправил мяч в центр, где Реймонд Овусу отправил его в ворота хозяев.
Итоговый счет матча ЛНЗ против Кудривки составил 2:1.
Голы: Таллес Бренер (9 минута), Геннадий Пасич (48 минута) - Реймонд Овусу (68 минута).
Удаление: Артур Рябов (ЛНЗ, 37 минута).
В тот же день команда Динамо также одержала победу над Карпатами, но с минимальным преимуществом.