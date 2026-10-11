Динамо обыграло Карпаты в численном преимуществе: 1:0 благодаря голу Пономаренко

Динамо одерживает победу над Карпатами, благодаря голу Пономаренко и удалению Русина с поля.

11 октября на футбольном поле, носящем имя Валерия Лобановского, состоялся матч, завершившийся со счетом 1:0.



На 61-й минуте встречи Назарий Русин, форвард львовской команды, был показан второй желтый карточкой и удален с поля.



Это дало возможность Динамо воспользоваться численным преимуществом.



На 66-й минуте был забит единственный гол игры. Матвей Пономаренко вывел киевский клуб вперед, когда Карпаты остались вдесятером.



После данного матча у Динамо стало 16 очков и они поднялись на третью строчку в турнирной таблице, опередив Карпаты, у которых теперь 14 очков.



Динамо - Карпаты - 1:0



Гол: Матвей Пономаренко, 66-я минута.

Аннулированный гол: Чебер Алькайн, 34-я минута - офсайд.

Удаление: Назарий Русин, 62-я минута — вторая желтая карточка.

Судья: Денис Шурман.



Следует упомянуть, что ранее Харьков обыграл Черноморец в упорной битве.