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Динамо обыграло Карпаты в численном преимуществе: 1:0 благодаря голу Пономаренко

Динамо одерживает победу над Карпатами, благодаря голу Пономаренко и удалению Русина с поля.
Динамо обыграло Карпаты в численном преимуществе: 1:0 благодаря голу Пономаренко
Динамо - Карпаты / ФК Динамо Киев

11 октября на футбольном поле, носящем имя Валерия Лобановского, состоялся матч, завершившийся со счетом 1:0.

На 61-й минуте встречи Назарий Русин, форвард львовской команды, был показан второй желтый карточкой и удален с поля.

Это дало возможность Динамо воспользоваться численным преимуществом.

На 66-й минуте был забит единственный гол игры. Матвей Пономаренко вывел киевский клуб вперед, когда Карпаты остались вдесятером.

После данного матча у Динамо стало 16 очков и они поднялись на третью строчку в турнирной таблице, опередив Карпаты, у которых теперь 14 очков.

Динамо - Карпаты - 1:0

Гол: Матвей Пономаренко, 66-я минута.
Аннулированный гол: Чебер Алькайн, 34-я минута - офсайд.
Удаление: Назарий Русин, 62-я минута — вторая желтая карточка.
Судья: Денис Шурман.

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