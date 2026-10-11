Динамо обыграло Карпаты в численном преимуществе: 1:0 благодаря голу Пономаренко
11 октября на футбольном поле, носящем имя Валерия Лобановского, состоялся матч, завершившийся со счетом 1:0.
На 61-й минуте встречи Назарий Русин, форвард львовской команды, был показан второй желтый карточкой и удален с поля.
Это дало возможность Динамо воспользоваться численным преимуществом.
На 66-й минуте был забит единственный гол игры. Матвей Пономаренко вывел киевский клуб вперед, когда Карпаты остались вдесятером.
После данного матча у Динамо стало 16 очков и они поднялись на третью строчку в турнирной таблице, опередив Карпаты, у которых теперь 14 очков.
Динамо - Карпаты - 1:0
Гол: Матвей Пономаренко, 66-я минута.
Аннулированный гол: Чебер Алькайн, 34-я минута - офсайд.
Удаление: Назарий Русин, 62-я минута — вторая желтая карточка.
Судья: Денис Шурман.
Следует упомянуть, что ранее Харьков обыграл Черноморец в упорной битве.