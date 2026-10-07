Вратарь Динамо Нещерет подписал пятилетний контракт с клубом

Вратарь Динамо Руслан Нещерет подписал пятилетний контракт с клубом, подробности сделки остаются неизвестными.

Футболист Динамо Руслан Нещерет продлил свое сотрудничество с клубом, подписав новый контракт.



24-летний украинский вратарь заключил пятилетнее соглашение с киевским футбольным клубом, хотя финансовые условия сделки не раскрываются.



Стоит отметить, что Нещерет является воспитанником академии Динамо и впервые вышел на поле в составе основной команды в 2020 году.



С тех пор он провел 95 матчей за киевский клуб и дважды внес свой вклад в победу команды в чемпионате Украины.



Также было упомянуто, что Чернигов стал последней командой, которая смогла пройти в 1/8 финала Кубка Украины.