ФИФА наложила трансферное ограничение на одесский Черноморец

Черноморец не сможет зарегистрировать новых игроков до устранения нарушений, согласно новым трансферным ограничениям ФИФА.

Одесский футбольный клуб Черноморец столкнулся с новым трансферным ограничением, наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА), к указано на официальном сайте этой организации.



Санкция начала действовать с 2 октября. Подробности ограничения, включая его срок, не были обнародованы, однако известно, что Черноморец не сможет зарегистрировать новых футболистов до устранения нарушений.

Источник: fifa.com



Хотя точные причины введения санкций не были уточнены, согласно отчетам в СМИ, они были наложены из-за финансовых обязательств клуба перед его бывшими игроками.



Следует отметить, что это не первый случай трансферного запрета для Черноморца в недавнее время - клуб уже сталкивался с аналогичными санкциями в декабре 2025 года, а также в апреле и мае 2026 года.



В настоящее время Черноморец занимает 12-е место в Украинской Премьер-Лиге, набрав всего пять очков в шести матчах.