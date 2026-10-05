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ФИФА наложила трансферное ограничение на одесский Черноморец

Черноморец не сможет зарегистрировать новых игроков до устранения нарушений, согласно новым трансферным ограничениям ФИФА.
ФИФА наложила трансферное ограничение на одесский Черноморец
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА / ФК Черноморец

Одесский футбольный клуб Черноморец столкнулся с новым трансферным ограничением, наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА), к указано на официальном сайте этой организации.

Санкция начала действовать с 2 октября. Подробности ограничения, включая его срок, не были обнародованы, однако известно, что Черноморец не сможет зарегистрировать новых футболистов до устранения нарушений.

Источник: fifa.com

Хотя точные причины введения санкций не были уточнены, согласно отчетам в СМИ, они были наложены из-за финансовых обязательств клуба перед его бывшими игроками.

Следует отметить, что это не первый случай трансферного запрета для Черноморца в недавнее время - клуб уже сталкивался с аналогичными санкциями в декабре 2025 года, а также в апреле и мае 2026 года.

В настоящее время Черноморец занимает 12-е место в Украинской Премьер-Лиге, набрав всего пять очков в шести матчах.

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