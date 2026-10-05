Александрия одерживает победу над Колосом-2 со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги

Александрия обыграла Колос-2 со счетом 2:0, голами отметились Адамюк и Дыхтярук.

В начале матча между командами была заметна предельная осторожность, однако на 33-й минуте команда из Александрии благодаря усилиям Владимира Адамюка сумела забить первый гол, выведя свою команду в лидеры.



После тайма Колос-2 имел возможность сравнять счет, но не смог успешно завершить атаку. На 59-й минуте игра была временно приостановлена из-за воздушной тревоги.



После возобновления игры Александрия усилила свое преимущество. На 72-й минуте Александр Дыхтярук первым добрался до мяча после сейва вратаря Колоса-2 и отправил его в сетку.



Александрия покинула Обухов, одержав победу со счетом 2:0.



Первая лига. 10-й тур



Колос-2 против Александрии - 0:2



Голы забили: Адамюк, 33; Дыхтярук, 72.



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