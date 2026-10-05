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Александрия одерживает победу над Колосом-2 со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги

Александрия обыграла Колос-2 со счетом 2:0, голами отметились Адамюк и Дыхтярук.
Александрия одерживает победу над Колосом-2 со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги
Александрия - Колос-2 / ФК Александрия

В начале матча между командами была заметна предельная осторожность, однако на 33-й минуте команда из Александрии благодаря усилиям Владимира Адамюка сумела забить первый гол, выведя свою команду в лидеры.

После тайма Колос-2 имел возможность сравнять счет, но не смог успешно завершить атаку. На 59-й минуте игра была временно приостановлена из-за воздушной тревоги.

После возобновления игры Александрия усилила свое преимущество. На 72-й минуте Александр Дыхтярук первым добрался до мяча после сейва вратаря Колоса-2 и отправил его в сетку.

Александрия покинула Обухов, одержав победу со счетом 2:0.

Первая лига. 10-й тур

Колос-2 против Александрии - 0:2

Голы забили: Адамюк, 33; Дыхтярук, 72.

Также стоит отметить, что в Ровно состоялся перенесенный матч шестого тура чемпионата Украины по футболу, в котором Верес одержал победу над Кудровкой.

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