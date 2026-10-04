Травма вынудила Судакова покинуть тренировочный лагерь национальной команды Украины досрочно.

Георгий Судаков, украинский футболист, был вынужден досрочно покинуть тренировочный лагерь национальной команды из-за травмы, было объявлено Украинской ассоциацией футбола 4 октября.



Судаков получил травму во время последнего матча Лиги наций против команды Северной Ирландии (0:3). Он был ударен Броди Спенсером во втором тайме. Несмотря на попытки играть дальше, Судаков был вынужден уйти с поля на 68-й минуте из-за боли.



После игры Эдуард Сарапий, защитник украинской команды, заметил, что Судаков хромал. Сам Судаков предположил, что его травма может быть серьезной.



Судаков теперь вернулся в свой клуб, однако Украинская ассоциация футбола не раскрыла детали о характере травмы и периоде восстановления игрока.



Также стоит упомянуть, что УЕФА назначила судью на предстоящий матч Лиги наций между Украиной и Венгрией.