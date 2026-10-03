Верес одерживает победу над Кудровкой в перенесенном матче Украинской лиги

Верес обыграл Кудровку со счетом 2:1, забив два гола после перерыва и продолжая свою победную серию.

В Ровно состоялся перенесенный матч шестого тура украинской футбольной лиги, в котором команда Верес противостояла Кудровке.



Первый гол в матче был забит игроком Кудровки Свитюхой примерно через 30 минут после начала игры. Однако после перерыва хозяева поля сумели сравнять счет, а затем и выйти вперед.



До окончания матча командам не удалось забить больше, и, таким образом, Верес одержал победу со счетом 2:1.



Это стала второй победой для Вереса в текущем сезоне, и команда уже пять матчей подряд не терпит поражений.



Кудровка, напротив, потерпела четвертое поражение подряд и остается на последнем месте в турнирной таблице. Верес, в свою очередь, занимает шестое место.



Верес - Кудровка - 2:1

Голы: Фабрисио, 60, Гонсалвеш, 66 - Свитюха, 32



Составы команд:



Верес: Горох - Протасевич, Ципот, Вовченко, Смиян - Чечер (Волли, 73), Харатин - Гонсалвеш, Фабрисио (Мигуцкий, 88), Видрич (Баран, 57), Байя (Шарай, 46).



Кудровка: Яшков - Свитюха (Стень, 59), Семенов, Векляк, Е. Пасич - Петряк, Думанюк, Смирный (Кая, 86) - Беляев (Плакса, 86), Верлей (Овусу, 59), Мельничук (Есин, 86).



Предупреждения: Чечер, Смиян, Волли - Семенов