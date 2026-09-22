Вратарь Оболони и тренер Левого Берега - лучшие 7-го тура УПЛ
По итогам седьмого раунда Украинской Премьер-лиги (УПЛ) были названы наилучший игрок и тренер.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте УПЛ, вратарь команды Оболонь Назарий Федоривский получил звание лучшего футболиста тура. В игре против Черноморца (1:1), Федоривский в дополнительное время забил головой, обеспечив равный счет для своей команды.
Федоривский стал четвертым вратарем, забившим гол в элитном дивизионе чемпионата Украины, и вторым после Евгения Боровика в 2010 году, кто смог забить не с пенальти.
Лучшим тренером тура был объявлен Александр Рябоконь, главный тренер команды Левый Берег. Его команда в гостях одолела Эпицентр со счетом 2:0, добившись первой победы в сезоне 2026/27 УПЛ.
Также был представлен символический состав седьмого тура УПЛ.
Источник: УПЛ