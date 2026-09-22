Вратарь Оболони и тренер Левого Берега - лучшие 7-го тура УПЛ

Вратарь Оболони Назарий Федоривский и тренер Левого Берега Александр Рябоконь признаны лучшими в седьмом туре УПЛ.

По итогам седьмого раунда Украинской Премьер-лиги (УПЛ) были названы наилучший игрок и тренер.



Согласно данным, размещенным на официальном сайте УПЛ, вратарь команды Оболонь Назарий Федоривский получил звание лучшего футболиста тура. В игре против Черноморца (1:1), Федоривский в дополнительное время забил головой, обеспечив равный счет для своей команды.



Федоривский стал четвертым вратарем, забившим гол в элитном дивизионе чемпионата Украины, и вторым после Евгения Боровика в 2010 году, кто смог забить не с пенальти.



Лучшим тренером тура был объявлен Александр Рябоконь, главный тренер команды Левый Берег. Его команда в гостях одолела Эпицентр со счетом 2:0, добившись первой победы в сезоне 2026/27 УПЛ.



Также был представлен символический состав седьмого тура УПЛ.

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Источник: УПЛ