Харьковская команда обыгрывает Буковину 2:0 в седьмом туре Премьер-лиги

Под руководством Бартуловича харьковская команда одержала победу над Буковиной, забив два мяча и поднявшись на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

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19 сентября в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги харьковский клуб на своей домашней арене обыграл Буковину со счетом 2:0.



Под руководством тренера Младена Бартуловича харьковская команда успешно противостояла новичку высшего дивизиона. Харьков владел инициативой на протяжении всего матча, хотя первый тайм завершился без забитых мячей. Однако, на 53-й минуте второго тайма, Рамик Гаджиев совершил точную передачу на Карлоса Парако, который открыл счет в матче.



Второй мяч на счету Батона Забергджи, который забил на 70-й минуте, удвоив преимущество Харькова. После шести сыгранных матчей Харьков набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Буковина, проведя семь матчей, набрала семь очков и занимает девятое место.



Статистические данные матча Харьков - Буковина выглядят следующим образом:



Харьков - Буковина - 2:0



Голы: Парако, 53, Забергджа, 70



Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 3 - 0

Угловые: 5 - 2

Фолы: 11 - 11



Составы команд:



Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Смоляков - Гаджиев (Антюх, 68), Калюжный, Павлюк (Яцык, 90), Забергджа (Рашица, 85) - Парако (Аревало, 90), Итодо (Кастильо, 85).



Буковина: Пеньков - Бусько, Приймак, Карась, Стасюк - Мор (Кожушко, 68), Танковский (Клепач, 56), Витенчук (Груша, 56), Дахновский (Ильин, 75) - Дадашов (Задерака, 56), Кравчук.



Предупреждение: Карась.