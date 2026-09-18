Сенсационный финал матча Черноморец-Оболонь: вратарь забивает на последней минуте!

Оболонь сравняла счет в матче против Черноморца в последние секунды, сделав итоговый счет 1:1. Голы забили Попов и Федоривский.

В 37-й минуте футбольного матча Константин Попов из одесской команды забил первый гол, точно направив мяч в правый нижний угол ворот с пенальти.



Во второй половине игры Оболонь стремилась восстановить баланс, но домашняя команда уверенно управляла ходом событий. Игра была дважды приостановлена из-за воздушных тревог.



Казалось, что Черноморец без проблем доведет игру до победы, но киевская команда смогла избежать поражения в последние секунды. На 92-й минуте матча в добавленное время Маткевич выполнил угловой, а вратарь Оболони Федоривский головой забил мяч.



Финальный счет матча между Черноморцем и Оболонью - 1:1.



Авторы голов: Попов, 37, пенальти, Федоривский, 90+2.