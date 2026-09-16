Полесье лидирует в чемпионате, Шахтер отстает: ключевой момент - победа над действующим чемпионом

Полесье опережает Шахтер по дополнительным показателям, несмотря на равное количество очков. Ключевым моментом стала победа над действующим чемпионом.

После шести матчей, в которых было одно поражение и пять побед, команда набрала 15 очков. В последнем матче Полесье на своем домашнем поле едва обыграло Левый Берег со счетом 1:0, благодаря автоголу Косовского.



Полесье опережает Шахтер по дополнительным показателям, хотя у донецкой команды также 15 очков после шести проведенных матчей. Карпаты занимают третье место с 13 очками.



Победа над Шахтером, действующим чемпионом Украины, в четвертом туре стала ключевым моментом для Полесья.



Следующий матч команда сыграет против Кривбасса в рамках 7-го тура. Матч состоится 18 сентября в Житомире, начало перенесено на 15:30.



Если Полесье обыграет Кривбасс, оно сохранит лидерство, независимо от результатов игры Шахтера.



Отметим, что ЛНЗ обыграл Буковину в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.