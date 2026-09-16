ЛНЗ обыгрывает Буковину в серии пенальти, продолжая борьбу за Кубок Украины

ЛНЗ обеспечивает победу в серии пенальти, оставляя Буковину без голов и выхода дальше в Кубке Украины.

16 сентября на арене Буковина в Черновцах состоялся матч, в котором обе команды не сумели забить в регламентированное время, и счет остался нулевым. Победитель был выявлен после серии пенальти.



Команда ЛНЗ успешно исполнила все три своих начальных пенальти, благодаря точным ударам Романа Дидыка, Мухаррема Яшари и Дениса Кузыка.



В свою очередь, команда Буковина не сумела забить ни одного гола. Виталий Дахновский попал в перекладину, Олег Кожушко не сумел обыграть вратаря Дмитрия Ледвия, а Виталий Груша промахнулся, отправив мяч выше ворот.



В результате серия пенальти завершилась со счетом 3:0 в пользу ЛНЗ, который продолжит свое участие в Кубке Украины. Буковина завершила свое участие в турнире.



Это была третья встреча этих команд в 2026 году, которая закончилась без голов в регламентированное время. В марте они встретились в четвертьфинале Кубка Украины, где Буковина также сыграла вничью 0:0, но выиграла в серии пенальти со счетом 5:4 и прошла в полуфинал.



3 августа команды снова не сумели забить друг другу в матче первого тура УПЛ, счет был 0:0.



После шести туров в чемпионате Украины Буковина набрала 7 очков. Следующий матч команда из Черновцов проведет 19 сентября на выезде против Харькова.



Буковина - ЛНЗ - 0:0 (по пенальти - 0:3)

Серия пенальти:



Виталий Дахновский - перекладина

Роман Дидык - 0:1

Олег Кожушко - вратарь

Мухаррем Яшари - 0:2

Виталий Груша - выше ворот

Денис Кузык - 0:3



Также стоит отметить, что Верес с минимальным преимуществом обыграл Куликов-Билку и также прошел в 1/8 финала Кубка Украины.