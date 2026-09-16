Звезда футбола борется с хроническим заболеванием: возвращение ожидается к ноябрю

"Игрок страдает от хронического заболевания ноги, не связанного с обычными травмами", - уточнил Мальдера.

Наставник футбольной команды Андреа Мальдера объявил о том, что один из футболистов еще не достиг оптимальной физической формы из-за проблем со здоровьем.



Мальдера уточнил, что у игрока имеется хроническое заболевание ноги, которое не может быть отнесено к обычным травмам.

Мальдера в интервью Суспильне Спорт сказал:

Мы поддерживали с ним контакт на протяжении последних 10 дней, также это делали наши медицинские штабы. У него хроническая проблема с ногой. Это не травма в классическом ее виде. Возможно, здесь я использую не совсем корректный термин, с медицинской точки зрения, если скажу, что это воспаление.

В Брентфорде намерены решить эту проблему с помощью медицинского вмешательства. Сам футболист, по словам Мальдеры, желал присоединиться к национальной команде, но на данный момент это является не наилучшим решением.

Ему очень досадно, он так хочет играть за сборную. Сейчас медицинский штаб Брентфорда попробует вылечить его с помощью, скажем, каких-то там манипуляций, чтобы он был полностью готов к ноябрю. Намерения действовать примусом у меня нет, я не хочу, чтобы он чувствовал себя неважно в течение следующих нескольких месяцев.

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