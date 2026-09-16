Украина готова к Лиге наций-2026/27: официальный состав команды и график матчей
Тренерская команда официально подтвердила состав украинской национальной команды для предстоящих матчей Лиги наций 2026/27 года.
Вот график будущих матчей:
25.09.26 - Украина против Венгрии
28.09.26 - Украина против Грузии
02.10.26 - Северная Ирландия в Украине
05.10.26 - Украина против Венгрии
Вратари команды:
Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык
Защитники:
Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Мыхавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Виталий Миколенко, Илья Крупский, Богдан Михайличенко
Полузащитники:
Олег Очеретько, Владимир Бражко, Егор Назарина, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Варфоломеев
Нападающие:
Максим Хлань, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Артем Степанов, Данило Сикан, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик
Резервные игроки:
Александр Романчук, Александр Пихаленок, Роман Вантух, Дмитрий Крыськив, Александр Караваев, Артем Бондаренко, Владислав Велетень, Игорь Краснопир, Артем Шабанов, Геннадий Синчук
Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко был назван лучшим игроком шестого тура УПЛ.