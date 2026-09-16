Украина готова к Лиге наций-2026/27: официальный состав команды и график матчей

Состав украинской команды для Лиги наций-2026/27: график матчей и список игроков.

Тренерская команда официально подтвердила состав украинской национальной команды для предстоящих матчей Лиги наций 2026/27 года.



Вот график будущих матчей:



25.09.26 - Украина против Венгрии

28.09.26 - Украина против Грузии

02.10.26 - Северная Ирландия в Украине

05.10.26 - Украина против Венгрии



Вратари команды:

Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык



Защитники:

Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Мыхавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Виталий Миколенко, Илья Крупский, Богдан Михайличенко



Полузащитники:

Олег Очеретько, Владимир Бражко, Егор Назарина, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Варфоломеев



Нападающие:

Максим Хлань, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Артем Степанов, Данило Сикан, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик



Резервные игроки:

Александр Романчук, Александр Пихаленок, Роман Вантух, Дмитрий Крыськив, Александр Караваев, Артем Бондаренко, Владислав Велетень, Игорь Краснопир, Артем Шабанов, Геннадий Синчук

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