Ярмоленко и Фернандес - звезды 6-го тура УПЛ: лучший игрок и тренер названы

Андрей Ярмоленко и Франсиско Фернандес стали лучшими в 6-м туре УПЛ, несмотря на перенос некоторых матчей из-за воздушных тревог.

Украинская Премьер-лига объявила имена обладателей наград за выдающуюся игру и тренерский талант в шестом туре чемпионата.



Определение победителей произошло без учета матчей между командами Кривбасс и Харьков, а также Верес и Кудривка, которые были перенесены из-за продолжительных воздушных тревог.



Как сообщается на официальном сайте УПЛ, фланговый нападающий Динамо Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком тура, после того как он забил гол в матче против Эпицентра, способствуя победе своей команды со счетом 3:0.



Этот гол стал 124-м для 36-летнего игрока в чемпионате Украины, что позволило ему выровняться с Максимом Шацких в списке лучших голеадоров в истории национального первенства.



Тренер Карпат Франсиско Фернандес получил звание лучшего тренера тура, после того как его команда одержала победу над Колосом на выезде со счетом 2:0. Это уже третий раз, когда испанский специалист получает эту награду в шести турах текущего сезона.



Также был представлен символический состав шестого тура УПЛ.

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Источник: УПЛ