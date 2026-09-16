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Ярмоленко и Фернандес - звезды 6-го тура УПЛ: лучший игрок и тренер названы

Андрей Ярмоленко и Франсиско Фернандес стали лучшими в 6-м туре УПЛ, несмотря на перенос некоторых матчей из-за воздушных тревог.
Ярмоленко и Фернандес - звезды 6-го тура УПЛ: лучший игрок и тренер названы
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига объявила имена обладателей наград за выдающуюся игру и тренерский талант в шестом туре чемпионата.

Определение победителей произошло без учета матчей между командами Кривбасс и Харьков, а также Верес и Кудривка, которые были перенесены из-за продолжительных воздушных тревог.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, фланговый нападающий Динамо Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком тура, после того как он забил гол в матче против Эпицентра, способствуя победе своей команды со счетом 3:0.

Этот гол стал 124-м для 36-летнего игрока в чемпионате Украины, что позволило ему выровняться с Максимом Шацких в списке лучших голеадоров в истории национального первенства.

Тренер Карпат Франсиско Фернандес получил звание лучшего тренера тура, после того как его команда одержала победу над Колосом на выезде со счетом 2:0. Это уже третий раз, когда испанский специалист получает эту награду в шести турах текущего сезона.

Также был представлен символический состав шестого тура УПЛ.


Источник: УПЛ

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