Ярмоленко готовится обновить рекорд УПЛ: на равных с Шацких

Ярмоленко забил свой 124-й гол в УПЛ, сравнявшись с рекордом Шацких. Следующий гол станет новым достижением в истории лиги.

Андрей Ярмоленко, нападающий Динамо, на пороге установления нового достижения в украинской Премьер-Лиге (УПЛ).



В ходе сегодняшнего домашнего матча против Эпицентра Ярмоленко зафиксировал свой первый гол в текущем сезоне на 42-й минуте, умело обыграв защиту соперника.





Этот гол стал 124-м для 36-летнего футболиста в УПЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с Максимом Шацких. Следующий гол Ярмоленко установит новую веху в истории лиги.



На момент выхода этой новости Динамо лидирует в матче со счетом 2:0.