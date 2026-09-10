Азербайджанский футболист Ренат Дадашов присоединяется к украинскому клубу Буковина

Дадашов присоединяется к Буковине как свободный агент, подписав контракт на год с возможностью продления.

Ренат Дадашов, футболист из Азербайджана, теперь стал членом команды Буковины, согласно информации на официальном сайте украинского клуба Премьер-лиги.



27-летний форвард присоединился к черновицкому клубу в статусе свободного агента, заключив годичный контракт с опцией продления на следующий сезон.



В составе "желто-черных" Дадашов будет выступать под девятым номером.

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