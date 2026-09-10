Азербайджанский футболист Ренат Дадашов присоединяется к украинскому клубу Буковина
Дадашов присоединяется к Буковине как свободный агент, подписав контракт на год с возможностью продления.
Ренат Дадашов, футболист из Азербайджана, теперь стал членом команды Буковины, согласно информации на официальном сайте украинского клуба Премьер-лиги.
27-летний форвард присоединился к черновицкому клубу в статусе свободного агента, заключив годичный контракт с опцией продления на следующий сезон.
В составе "желто-черных" Дадашов будет выступать под девятым номером.
Родившийся в Германии в семье азербайджанских эмигрантов, Дадашов начал свою футбольную жизнь в академиях немецких клубов Веен, Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг.
Его профессиональная карьера стартовала в сезоне 2018/19 в португальском клубе Эшторил, после чего он перебрался в Вулверхэмптон, где сначала выступал за юношескую команду, а затем был отдан в аренду в Пасуш-де-Феррейра, Тондела и Грассхоппер. Затем он продолжил свою карьеру в Турции, играя за Хатайспор и Анкарагюджю.
Дадашов также выступал за польский Радомяк, а его последним клубом был Мотор из Люблина, где он провел прошлый сезон, сыграв 22 матча без забитых голов.
За национальную команду Азербайджана Дадашов провел 45 матчей, забив семь голов и сделав две результативные передачи.
Ранее также сообщалось, что Буковина заключила контракт с первым в своей истории сенегальским игроком.
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