УПЛ назвала лучших: Туран и Итодо взяли главные награды пятого раунда

Шахтер и Металлист доминируют: Туран и Итодо признаны лучшими в 5-м раунде УПЛ.

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После завершения пятого раунда чемпионата украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучшего футболиста и тренера.



Как указано на официальном сайте УПЛ, Арда Туран, главный тренер Шахтера, удостоен звания лучшего тренера. В пятом раунде Шахтер на чужом поле победил Карпаты со счетом 2:1, нанеся львовскому клубу первое поражение в этом сезоне.



Петер Итодо, форвард из Харькова, был выбран лучшим игроком. В игре против Оболони он забил два гола и сделал результативную передачу, помогая своей команде разгромить соперника со счетом 5:0.



Также был представлен символический состав пятого раунда УПЛ.

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